Американская певица и актриса Тейяна Тейлор стала самой сексуальной женщиной в мире по версии международного мужского журнала Maxim.

Звезда стала первой афроамериканкой, возглавившей рейтинг.

Также Тейяна украсила обложку глянца Maxim. На фото звезда продемонстрировала свое спортивное тело и роскошный бюст.

— Кто-то, ущипните меня! Как предприниматель, жена и мать двоих детей я обычно прячусь за спортивными брюками, футболками, очками и прической, которую успеваю сделать на скорую руку. Так что, как видите, у меня не так много времени, чтобы быть и чувствовать себя сексуальной, — написала Тейяна.

Что постит Тейяна Тейлор в Instagram

На личную страницу в Instagram Тейяны Тейлор 12,5 млн подписчиков.

Звезда часто публикует фото в купальнике, а также делится кадрами с фотосессий.

Что известно о Тейяне Тейлор

Тейяна Тейлор стала известной благодаря участию в реалити-шоу My Super Sweet 16 на MTV. В кино звезда начала сниматься в 2010 году. Тейлор играла в таких фильмах, как Вечеринка, Лапочка 4, Ловушка и Братская любовь.

В 2016 году Тейяна вышла замуж за баскетболиста Имана Шамперта. Супруги воспитывают двоих дочерей.

Источник: Maxim

Фото: Тейяна Тейлор