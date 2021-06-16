Российский актер Петр Красилов развелся с женой Ириной Шебеко. Пара состояла в браке 16 лет.

Слухи о разводе звезды сериала Не родись красивой впервые появились тогда, когда его жена вместе с их общей дочерью Александрой уехала жить в Лос-Анджелес — три года назад. Петр говорил, что видит семью редко, однако не думал, что это разрушит его брак.

Как сообщают росСМИ, Красилов и Шебеко все же развелись, хоть и пытались спасти свои отношения.

Это был второй брак артиста. От первой жены Натальи Селивановой у актера также есть сын Иван.

Отношения Красилова и Шебеко

В 2005 году Петр Красилов и Ирина Шебеко поженились. В 2006 году у супругов родилась дочь Александра.

В 2017 году Ирина захотела выучиться на фотографа и отправилась с дочерью в Лос-Анджелес. Артист виделся с ними только во время школьных каникул.

Фото: скрин из сериала Жить дальше