Российский актер Петр Красилов развелся с женой Ириной Шебеко. Пара состояла в браке 16 лет.
Слухи о разводе звезды сериала Не родись красивой впервые появились тогда, когда его жена вместе с их общей дочерью Александрой уехала жить в Лос-Анджелес — три года назад. Петр говорил, что видит семью редко, однако не думал, что это разрушит его брак.
Как сообщают росСМИ, Красилов и Шебеко все же развелись, хоть и пытались спасти свои отношения.
Это был второй брак артиста. От первой жены Натальи Селивановой у актера также есть сын Иван.
Отношения Красилова и Шебеко
В 2005 году Петр Красилов и Ирина Шебеко поженились. В 2006 году у супругов родилась дочь Александра.
В 2017 году Ирина захотела выучиться на фотографа и отправилась с дочерью в Лос-Анджелес. Артист виделся с ними только во время школьных каникул.
Фото: скрин из сериала Жить дальше