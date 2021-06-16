Американская модель Кайли Дженнер и рэп-исполнитель Трэвис Скотт появились вместе на светском мероприятии Parsons Benefit.

Очевидно, пара возобновила свой роман после двух лет расставания. Также на вечеринке присутствовала их 3-летняя дочь Сторми.

По словам инсайдеров, Кайли и Трэвис держались за руки и много обнимались.

На благотворительном мероприятии Трэвис Скотт получил награду за вклад в моду, искусство и социальную справедливость. А в своей речи рэпер сказал, что любит дочь и жену.

Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт разорвали свои отношения осенью 2019 года. Но несмотря на это, пара поддерживала общение и вместе воспитывала дочь.