Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

После двух лет расставания: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе вышли в свет

кайли дженнер, тревис скотт

Американская модель Кайли Дженнер и рэп-исполнитель Трэвис Скотт появились вместе на светском мероприятии Parsons Benefit.

Очевидно, пара возобновила свой роман после двух лет расставания. Также на вечеринке присутствовала их 3-летняя дочь Сторми.

По словам инсайдеров, Кайли и Трэвис держались за руки и много обнимались.

На благотворительном мероприятии Трэвис Скотт получил награду за вклад в моду, искусство и социальную справедливость. А в своей речи рэпер сказал, что любит дочь и жену.

Напомним, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт разорвали свои отношения осенью 2019 года. Но несмотря на это, пара поддерживала общение и вместе воспитывала дочь.

Читайте
Косметика и много текилы: Кайли Дженнер уписалась во время съемок с сестрой

Источник: People

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка