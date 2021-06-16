Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая ранее заявила, что уходит из шоу-бизнеса, призналась, что будет работать в киноиндустрии.

На личной странице в Instagram Нателла обнародовала пост, в котором рассказала, что остался ровно месяц до начала съемок нового фильма.

Однако Крапивина не уточнила, в качестве кого она выступит в процессе съемок — режиссера или продюсера.

— Четыре года в целом мы писали сценарий и искали партнеров. Жду момента, когда смогу поделиться подробностями. Но одно могу сказать наверняка: каст — огонь! — написала Нателла.

Скандал Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым

Недавно Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество со Светланой Лободой. Это произошло на фоне высказываний продюсера о российской музыкальной премии Муз-ТВ и появлении на ней Филиппа Киркорова.

Нателла раскритиковала певца и отметила, что шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Подробнее о скандале Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым — читайте в материале.

Фото: Нателла Крапивина