Анастасия Приходько показала свой дом и рассказала о затратах

Украинская певица Анастасия Приходько показала, как выглядит ее загородный дом, и рассказала, сколько тратит денег в месяц.

Заслуженная артистка Украины вместе с мужем и тремя детьми живет в доме площадью 200 кв.м. Уборка в нем обходится в 2 тыс. грн. Однако, Анастасия в основном делает это самостоятельно. Об этом звезда рассказала Александре Кучеренко в рубрике Звездная копилка.

Также на территории жилища звезды есть бассейн, который обошелся семье в $15 тыс. А одна из последних больших покупок в дом — пианино стоимостью $7 тыс.

Исполнительница рассказала, что в месяц для комфортной жизни ее семье нужно $2 тыс. Больше всего уходит на еду — 1, 5-2 тыс. грн в три-четыре дня.

— В магазине из продуктов покупаю все, что захочу, — рассказала Приходько.

Основные траты на детей — покупка одежды. Наибольшие затраты на себя — инъекции красоты.

— В основном заезжаю в магазин и беру три-четыре футболки, две пары джинсов, обуви. Могу на одного ребенка за раз потратить 5-10 тыс. грн, — призналась артистка.

Загородный дом и бассейн за $15 тыс.: сколько Приходько тратит в месяц / 4 фотографии

В общем в месяц певица тратит на дом и содержание семьи — близко 82 тыс. грн.

— Я не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу ее посвятить постоянному сбережению. Если хочу — покупаю, — сказала Приходько.

Фото: Анастасия Приходько