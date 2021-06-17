Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что стало причиной ухудшения ее состояния на следующий день после родов. Она родила первенца 15 июня.

Репяхова сообщила, что у нее обострился цистит.

— Мне уже полегче, можно сказать, что все хорошо, сделали капельницу. Дело в том, что у меня обострился цистит и почему-то очень сильно, — сказала Екатерина.

Она добавила, что уже не могла терпеть, поэтому обратилась за помощью к врачам роддома.

16 июня Екатерина Репяхова сообщила, что плохо себя чувствует. 27-летняя блогер опубликовала снимок, на котором видно, что ей поставили капельницу. Также сказала, что не будет выходить на связь до тех пор, пока ее состояние не улучшится.

Фото: Екатерина Репяхова