Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что стало причиной ухудшения ее состояния на следующий день после родов. Она родила первенца 15 июня.
Репяхова сообщила, что у нее обострился цистит.
— Мне уже полегче, можно сказать, что все хорошо, сделали капельницу. Дело в том, что у меня обострился цистит и почему-то очень сильно, — сказала Екатерина.
Она добавила, что уже не могла терпеть, поэтому обратилась за помощью к врачам роддома.
16 июня Екатерина Репяхова сообщила, что плохо себя чувствует. 27-летняя блогер опубликовала снимок, на котором видно, что ей поставили капельницу. Также сказала, что не будет выходить на связь до тех пор, пока ее состояние не улучшится.
Фото: Екатерина Репяхова