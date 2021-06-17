Компания Victoria’s Secret отказалась от супермоделей, которые на протяжении десятилетий дефилировали с ангельскими крыльями. Теперь на подиум будут выходить женщины, которые известны своими достижениями, а не формами.

Среди новых лиц, которые будут рекламировать бренд, есть футболистка Меган Рапино, актриса Приянка Чопра, модель-трансгендер Валентина Сампайо, фотограф Аманда де Кадене, а также адвокат Палома Эслер.

— Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины, — сказал генеральный директор компании Мартин Уотерс.

Таким образом компания Victoria’s Secret хочет переосмыслить понятие сексуальности, а также стремится стать защитником расширения прав и возможностей женщин.

Кроме этого, бренд формирует новый совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.

Источник: The New York Times