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Валентина Чорна |

Теперь без “ангелов”. Почему Victoria’s Secret отказалась от моделей с крыльями

ангел Victoria's Secret

Компания Victoria’s Secret отказалась от супермоделей, которые на протяжении десятилетий дефилировали с ангельскими крыльями. Теперь на подиум будут выходить женщины, которые известны своими достижениями, а не формами.

Среди новых лиц, которые будут рекламировать бренд, есть футболистка Меган Рапино, актриса Приянка Чопра, модель-трансгендер Валентина Сампайо, фотограф Аманда де Кадене, а также адвокат Палома Эслер.

— Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины, — сказал генеральный директор компании Мартин Уотерс.

Таким образом компания Victoria’s Secret хочет переосмыслить понятие сексуальности, а также стремится стать защитником расширения прав и возможностей женщин.

Кроме этого, бренд формирует новый совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.

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Источник: The New York Times

Фото: Depositphotos

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