Российская актриса Кристина Асмус призналась, что состоит в отношениях. Также звезда прокомментировала слухи о романах со своими коллегами, которые периодически появляются в СМИ.

Кристина сказала, что даже будучи в браке с Гариком Харламовым, ей всегда приписывали множество романов. А за последний год ее сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, Александром Петровым и другими.

Однако она подчеркнула, что ни с кем из перечисленных ее не связывало ничего, кроме дружбы и работы.

— Да, у меня есть отношения, и не один год уже. Но пресса ни разу выиграла в угадайку, — отметила Асмус.

Осенью 2020 года стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись. Решение об окончании своих отношений они приняли после восьми лет брака. У экс-супругов есть общая дочь — 7-летняя Анастасия.

По словам Гарика, решение о разводе они приняли вместе. В одном из интервью Кристина сказала, что проблемы в их отношениях начались из-за того, что она игнорировала свои интересы и во всем подстраивалась под мужа. С тех пор поклонники могут только догадываться, с кем крутит роман Асмус. Сама звезда не раскрывает имени своего избранника.