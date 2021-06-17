Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис обиделась на Меган Маркл. Герцогиня Сассекская назвала новорожденную дочь тем же именем, которым Беатрис хотела назвать свою.

В мае стало известно, что принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци ожидают рождения первенца. Беатрис заявила, что хотела назвать свою дочь детским прозвищем Елизаветы II — Лилибет. И еще месяц назад рассказала об этом своим родным.

— Меган украла имя моей дочери, — сказала принцесса.

Беатрис поддерживает близкие отношения со своей бабушкой, именно поэтому она хотела назвать своего первого ребенка в ее честь.

По данным иноСМИ, принцесса заплакала, когда узнала, что герцоги Сассекские назвали свою дочь Лилибет. Также она считает, что принцу Гарри и Меган Маркл не нужно было таким способом подчеркивать то, что их дети близки к королевскому двору.

В июне принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Герцоги Сассекские назвали новорожденную девочку Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы и бабушки Дианы.

Источник: New Idea