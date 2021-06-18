Известного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Похороны легендарного танцора состоялись сегодня, 18 июня, с 13.00 до 15.00. До этого с Чапкисом прощались в Национальной филармонии Украины.

На похоронах были ближайшие родственники хореографа — сын Грег, дочь Лилия и внучка Анна со своей дочкой. Присутствовали ученики танцора и коллеги.

После 15.00 для близких хореографа устроят поминальный обед.

Также президент Украины Владимир Зеленский пришел попрощаться с Григорием Чапкисом. Он не стал давать каких-либо комментариев, а свои соболезнования выразил ранее на Facebook. Владимир Зеленский сказал, что хореограф был тем, с кого хочется брать пример.

На церемонию прощания с Чапкисом также пришли Дмитрий Гордон, Влад Яма и Павел Зибров.

91-летний Григорий Чапкис умер 13 июня. Его сын Грег сказал, что причиной стал возраст.