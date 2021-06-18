Российская певица Земфира подала судебный иск о защите чести и достоинства против писателя Евгения Гришковца.

Звезда требует 1,5 млн руб компенсации (560 тыс грн) компенсации за то, что Гришковец в эфире программы Би Коз назвал ее “наркоманкой”, а все ее песни с нового альбома Бордерлайн “наркоманскими”.

— Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос “я могу сделать все”, я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка, и это наркоманские песни, — сказал Гришковец.

Земфира заявила, что слова Гришковца не соответствуют действительности, являются клеветой, а также символизируют антисоциальное и антиобщественное поведение.

В результате инцидента Земфира начала страдать бессонницей и нервными срывами. Поэтому, кроме компенсации, она требует Гришковца опровергнуть свои слова.

Напомним, что Земфира выпустила альбом Бордерлайн в феврале 2021 года. В седьмую студийную работу исполнительницы вошло 12 композиций.

Поклонники Земфиры пришли в восторг, поскольку они ждали новый альбом в течение восьми лет.

Источник: Дождь