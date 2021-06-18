Возлюбленный Ксении Мишиной, комик Александр Эллерт поздравил ее с днем рождения. Сегодня, 18 июня, актрисе исполнилось 32 года.

В своем Instagram Александр поздравил Ксению в милой шуточной форме. Комик опубликовал фотографию, на которой изображен в окружении разных снимков Мишиной.

— Она у меня настолько разная, что сегодня день рождения не у Ксю, а у всех моих Ксю. У той, которая смеется, рычит, фыркает и зацеловывает. У той, которой нечего надеть и которая раз в неделю несет домой пакеты с одеждой. У той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды, — написал Эллерт.

Он подчеркнул, что его возлюбленная настолько разная и в ее 46 килограммах веса живет миллион разных Ксений.

— Я им желаю увеличиваться в многогранностях, но оставаться в 46 килограммах. Ксю! Люблю всех твоих Ксю! С днем рождения, — подытожил Александр.

18 декабря 2020 года состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка 1, в котором главная героиня Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. С тех пор пара строит отношения и живет вместе. Они неоднократно намекали на свадьбу, а Александр даже как-то пошутил, что в 2022 году уже не будет вести свадьбу, а сидеть на ней в роли жениха.

Ранее Ксения Мишина показала кольцо с искусственным камнем, изготовленным из ее крови. В драгоценном камне также есть кровь Александра Эллерта. Актриса заинтриговала своих поклонников, поскольку носит кольцо на безымянном пальце правой руки.

Фото: Александр Эллерт