Сегодня, 18 июня, в последний путь провожают украинского хореографа Григория Чапкиса. Церемония прощания с танцовщиком проходит в Национальной филармонии Украины.

На похороны Григория Чапкиса приехали его родные со всего мира, в том числе сын Грег, дочь Лилия и внучка Анна Сафрончик.

В последний путь хореографа провожают в белом костюме с золотой бабочкой.

Чапкиса похоронят на Байковом кладбище, а для родных устроят поминальный обед.

Также попрощаться с хореографом пришел президент Украины Владимир Зеленский. Среди звезд на церемонии присутствовал Влад Яма.

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти танцовщика стала старость.

Но даже несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, Григорий оставался активным и жизнерадостным до конца своих дней. В последние минуты жизни рядом с хореографом была его дочь Лилия и жена Мила.

Фото: Григорий Чапкис, Сегодня