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Валентина Чорна |

В Киеве прощаются с хореографом Григорием Чапкисом

Чапкіс Григорій

Сегодня, 18 июня, в последний путь провожают украинского хореографа Григория Чапкиса. Церемония прощания с танцовщиком проходит в Национальной филармонии Украины.

На похороны Григория Чапкиса приехали его родные со всего мира, в том числе сын Грег, дочь Лилия и внучка Анна Сафрончик.

В последний путь хореографа провожают в белом костюме с золотой бабочкой.

Чапкиса похоронят на Байковом кладбище, а для родных устроят поминальный обед.

Также попрощаться с хореографом пришел президент Украины Владимир Зеленский. Среди звезд на церемонии присутствовал Влад Яма.

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса похорон Чапкиса похорон Чапкиса похорон Чапкиса похорон Чапкиса Похороны Григория Чапкиса: ФОТО Похороны Григория Чапкиса: ФОТО Похороны Григория Чапкиса: ФОТО

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти танцовщика стала старость.

Но даже несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, Григорий оставался активным и жизнерадостным до конца своих дней. В последние минуты жизни рядом с хореографом была его дочь Лилия и жена Мила.

Фото: Григорий Чапкис, Сегодня

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