Украинская певица Настя Каменских призналась, что богатые мужчины предлагали ей интим за деньги.

В интервью программе Слава+ звезда рассказала, что такие случаи часто были в начале ее музыкальной карьеры.

Это не нравилось певице, поэтому ей приходилось просить помощи у своего будущего мужа Потапа.

— Это было очень давно, как только группа стала популярной. Алексей всегда помогал мне, я его просила, поскольку мне это не нравилось. Одного мужчину даже побила розами с шипами. У меня была цель, и я понимала, что хочу достичь ее самостоятельно, — отметила Каменских.

Ранее Настя Каменских спела в Сarpool Karaoke вместе с блогером YanGo (Яном Гордиенко).

Звезда в машине исполнила три хита — Это моя ночь, Ма и Красное вино, а также пообщалась со своими поклонниками.

Фото: Настя Каменских