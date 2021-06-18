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Валентина Чорна |

Дома так хорошо: жену Павлика выписали из роддома

Екатерина Репяхова

Жену украинского певца Виктора Павлика Екатерину Репяхову выписали из роддома.

В сториз на личной странице в Instagram Екатерина обнародовала видео, на котором показала детскую комнату и цветы, которые ей подарил муж.

Репяхова призналась, что никому не говорила о выписке из роддома, так как не хотела быть в центре внимания журналистов.

— Я счастлива, дома так хорошо. Специально никому не говорила про выписку, потому что не хотела, чтобы приезжали журналисты. Я знаю, что многие хотели и спрашивали. Максимально старалась не афишировать это, и слава Богу, что никого не было. Сейчас мы уже дома, а Мишутка у себя в кроватке, — сказала Катя.

Напомним, что Екатерина Репяхова родила первенца 15 июня. Мальчика назвали Михаилом. Он стал первым ребенком для 27-летней Екатерины Репяховой, и четвертым для 55-летнего Виктора Павлика.

После родов женщине стало плохо, и она лежала под капельницей. Но впоследствии оказалось, что причиной плохого самочувствия стало обострение хронического цистита.

Фото: Екатерина Репяхова

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