Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом

Президент Украины Владимир Зеленский пришел попрощаться с хореографом Григорием Чапкисом. Публичная церемония прощания с легендарным танцором проходит сегодня, 18 июня, в фойе Национальной филармонии Украины в Киеве.

Владимир Зеленский не стал общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, поскольку не считает это правильным.

Зеленский пришел на церемонию прощания с Чапкисом / 3 фотографии

Ранее президент Украины выразил свои соболезнования в Facebook. Он отметил, что Чапкис был человеком с несокрушимым характером, сильной энергетикой, невероятной жаждой к жизни и тем, с кого хочется брать пример.

Церемония прощания началась в 11.00 и продлиться до 13.00. Сами похороны пройдут с 13.00 до 15.00. Хореографа похоронят на Байковом кладбище.

91-летний Григорий Чапкис умер 13 июня. Его сын Грег сообщил, что причиной стал возраст. Также в последнее время хореограф часто попадал в больницу.

В последние минуты его жизни рядом с ним была дочь Лилия и жена Мила.