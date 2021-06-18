Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Зеленский пришел на церемонию прощания с Чапкисом

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский пришел попрощаться с хореографом Григорием Чапкисом. Публичная церемония прощания с легендарным танцором проходит сегодня, 18 июня, в фойе Национальной филармонии Украины в Киеве.

Владимир Зеленский не стал общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, поскольку не считает это правильным.

Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом
Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом
Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом
Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом
Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом
Владимир Зеленский пришел на прощание с Григорием Чапкисом
Зеленский пришел на церемонию прощания с Чапкисом / 3 фотографии

Ранее президент Украины выразил свои соболезнования в Facebook. Он отметил, что Чапкис был человеком с несокрушимым характером, сильной энергетикой, невероятной жаждой к жизни и тем, с кого хочется брать пример.

Церемония прощания началась в 11.00 и продлиться до 13.00. Сами похороны пройдут с 13.00 до 15.00. Хореографа похоронят на Байковом кладбище.

91-летний Григорий Чапкис умер 13 июня. Его сын Грег сообщил, что причиной стал возраст. Также в последнее время хореограф часто попадал в больницу.

В последние минуты его жизни рядом с ним  была дочь Лилия и жена Мила.

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка