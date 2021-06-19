8 июня фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук, отправился в самое авантюрное путешествие в своей жизни — одиночный велотур через всю Украину – от Мелового до Чопа.

За десять дней артист успел проехать более тысячи километров, дать концерты на площадях нескольких городов, попасть под бесчисленное количество ливней, ехать ночью с разряженными фонарями в полной темноте и стать мощным мотиватором для миллионов украинцев.

Сейчас велотур под названием НЕзалежний – на своем экваторе. Впереди еще тысяча километров на велосипеде, с десяток городов, поэтому поделиться полученными впечатлениями Олег решил на акустическом концерте в Киеве, во время которого исполнил любимые хиты и рассказал забавные истории.

После концерта нам удалось обсудить с Олегом самые интересные моменты, а также новости в жизни группы СКАЙ.

— Как появилась идея организовать такой велотур?

— Если в двух словах — это покататься и попеть. Каждый раз, когда мы приезжаем в новый город, нас встречают так, что мы понимаем, что это не зря все делается. Никто до нас такого не делал, никто не объединял группы за здоровый образ жизни, и это касается не только велосипедистов.

И мы видим, что формируется некая новая традиция, это очень круто на самом деле.

— Что дают Вам эти поездки, кроме популяризации здорового образа жизни? Это как-то вдохновляет творчески?

— Конечно! Это динамическая медитация — в прямом смысле. Это огромный кайф когда ты достигаешь точки Б, когда тебя встречают, а встречают в каждом городе по-разному.

В Кривом встретили просто так, что я был в шоке. Это придает сил. Кроме того, пока я не встречал среди велосипедистов плохих людей. Все плохое выходит во время того, как ты крутишь педали.

— С какими трудностями сталкивались?

— Ливень — это уже стандарт. Неприятно конечно, переодевания постоянно, но воды мы не боимся уже.

В первый день мы выехали из Мелового, там сто километров до Старобельска. И нас застала ночь просто в каком-то поле, где нет дороги. Города не видно, туда еще 10 км. У нас полностью сели все батарейки.

Все фонари, все разрядилось — полностью все! И в телефоне осталось 15%. Мы перешли на супер экономный режим, просто ехали и светили телефонами. Это было сложно, смешно и страшно.

— Кстати, о здоровом образе жизни. Ваша алкогольная зависимость могла значительно отравить жизнь семьи, но Вам удалось справиться с ней, найдя утешение в спорте. Каким был момент или случай, когда Вы решили, что не хотите, чтобы это видели Ваши дети.

— Просто надоело. Ну, надоело одинаково себя вести и одинаково так жить, какими-то волнами. Вверх-вниз, вверх-вниз. И захотелось как-то изменить это.

Больше всего влияет то, что это реально наблюдают твои дети. Хочется, чтобы они видели классный, здоровый и хороший образец, а не что-то такое смутное.

У меня на самом деле таких аж больших проблем не было со спиртным, просто он был понемногу, но постоянно: райдер, шоу-бизнес прочее.

Но если ты ставишь требования к своим детям, и ты начинаешь им что-то объяснять, то ты задумайся, сам сначала пример им покажи, а потом начинай уже требовать от них что-то.

И я не просто так захотел этим туром поехать — я мог просто сесть в кадиллак и рассказывать всем: вот, живите красиво, живите здоровым образом жизни, не пейте спиртного. И ездить на машине дальше.

Нет, я хотел на собственном опыте это показать. Я не претендую на какой-то героизм. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что за придурки, иди на завод, делом займись и так далее.

— Но если мы не будем просто показывать какой-то альтернативный визуальный вид деятельности, то, что мы видим по телевизору, и то, что мы видим в жизни на улицах, оно перевесит, и у ребенка, особенно у юношей, у них не будет альтернативы, они не будут понимать, а как можно еще, а можно иначе.

— В прошлом году Вам исполнилось 40 лет. Не испытывали так называемый кризис среднего возраста или Вас это не коснулось?

— Вот он сейчас, я в процессе кризиса среднего возраста.

— Ну как-то неплохо выглядит.

— Так, видите. У каждого кризис свой, по-разному. У меня он такой: поехал через всю Украину на велике. Вот мой кризис.

— Как Вы находите общий язык с коллегами по цеху, которые не поддерживают Вашу патриотическую позицию (например, ездят в Россию с концертами)? Или же Вы с ними не общаетесь?

— Нет. Больше добавить нечего.

— Группе СКАЙ предлагали выступить в РФ?

— Я отказывался, и сейчас бы отказался 100%, это полностью противоречит моей концепции внутренний.

— Все привыкли, что рок-группы – это фестивальная и стадионная история. А можно заказать выступление СКАЙ на корпоративе? Сколько это будет стоить?

— Сразу скажу, что точно цифр никаких называть не буду, потому что это не хорошо. Это во-первых, во-вторых, мы можем играть по-разному: тихонько – так как сегодня, можем громче – как на фестивалях.

Тихо играть, на самом деле, сложнее, чем нажать газ на полную, но это иначе. Это то же, что сравнивать рыбу и колбасу: одно и другое классное по-своему. Стадион — это одна концепция звучания, а акустика – другая.

А на корпоративах конечно можем, все на корпоративах играют, и мы тоже.

— В этом году группе СКАЙ 20 лет. Как изменилась группа за это время?

— Ой, во многом изменилась. Мы еще до сих пор учимся играть, это точно. Хотя в принципе мы уже так получаем удовольствие, даже если что-то не так – это прикольно.

— Что самое странное случалось на концертах?

— Однажды я подпрыгнул и головой ударился о потолок — это было глупо и странно, что происходило. Потом я еще имитировал, что я себя нормально чувствую, хотя я себя не нормально чувствовал, и у меня была очень странная улыбка, если честно (улыбается).

— Может есть какой-то этап, который бы Вы хотел забыть, а какой точно бы запомнили?

— Нет, я ничего не хочу забывать, все это, оно все – эти лабиринты – это путь к тому, кем я сейчас являюсь, однозначно. Если бы этого всего этого не было, не было бы песен таких. Белого же без черного не бывает.

— Последний вопрос ко Дню независимости: что для вас Украина?