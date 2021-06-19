Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Российскую певицу МакSим госпитализировали в медицинское учреждение с пневмонией и 40% поражением легких. В настоящее время ее подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку состояние здоровья артистки ухудшается.

Накануне концерта у певицы появились первые признаки простуды. Артистка сдала тест на Covid-19, однако он оказался отрицательным. По этой причине выступление решили не переносить.

Вскоре звезде стало плохо во время концерта, девушку увели со сцены. Потом стало известно, что ее госпитализировали в клинику в Москве — певицу увезли в медицинское учреждение на карете скорой помощи.

По словам источника в клинике, где сейчас находится певица, 38-летнюю артистку ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание.

В настоящее время медицинские работники проводят комплексное обследования организма, чтобы расписать подробную стратегию лечения певицы.

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Эту информацию также подтвердила пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская. По ее словам, ситуация под контролем — предварительно она даже общалась с певицей, которая настроена на выздоровление.

Ситуацию могут осложнить проблемы со здоровьем у певицы. В 2019 году МакSим попала в ДТП, после которого у артистки был длительный период восстановления.

Тогда она долгое время не давала концертов. Совсем недавно МакSим снова начала выступать — она выпустила несколько треков и возобновила гастроли. Сейчас концерты отменили или перенесли на более поздние даты.

Источник: Starhit

Фото: МакSим