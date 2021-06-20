День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

В Украине 20 июня отмечают День отца. Праздник призван обратить внимание на взаимоотношения отцов с детьми.

Факты ICTV поинтересовались у знаменитых отцов, почему воспитание с их стороны очень важное, а также, чему детей могут научить только они.

Григорий Решетник, ведущий на телеканале СТБ, отец троих сыновей

Ведущий убежден, что папа должен быть универсальным солдатом.

— Кроме привычных мужских поступков: быть сильным, ответственным, уметь постоять за себя и девочку в школе, папа и сам должен учиться вместе с детьми. Я ради детей научился плавать в 30 лет, — отметил Решетник.

Григорий убежден, что папе необязательно быть идеальным, ведь он может чего-то не знать или не уметь. Телеведущий отметил, что не следует бояться учиться чему-то вместе с детьми.

— Вот именно в это время, когда вы вместе это делаете, завязывается настоящая мужская дружба. Они могут соперничать с папой, быть лучшими в чем-то, это им дает ощущение лидерства. Мы с детьми играем в шахматы, теннис, собираем различные конструкторы, плаваем, овладеваем различными видами спорта. Со старшим сыном мы занимаемся учебой и математикой, — рассказал Решетник.

Ведущий отметил, что очень важно приучить детей к постоянному движению, адаптировать их к этому миру. Кроме того, папы обязательно должны помнить, что они — пример для своих детей. Григорий Решетник добавил, что не стоит забывать и о дурных поступках рассказывать детям.

— Например, кто-то там ударил сына в игре. Мы должны объяснять, что необязательно сразу давать сдачи, потому что может быть случайность. Необязательно проявлять агрессию, стоит быть более толерантным, решать дела при помощью диалога, — подчеркнул ведущий.

Сергей Кудимов, ведущий программы Факти тижня на ICTV, отец сына и дочери

Кудимов поделился тем, какие жизненные уроки ему преподнес отец, и как это повлияло уже на его отношения с собственными детьми.

— Папа всегда был очень искренним. Его слова не расходились с поступками. Для ребенка, который, как губка, впитывает все, что происходит вокруг, это было очень важно. Он объяснял мне, разговаривал, но никогда не ломал через колено. Все свои шишки я набивал сам. Но благодаря ему это были пустяковые синяки, а не глубокие раны. Бывали ситуации, когда до пропасти оставались считаные шаги. Но мне хватало ума остановиться. Ведь отец так бы не поступил. Это срабатывало на уровне подсознания. И за это я ему благодарен, — рассказывает ведущий.

Сергей Кудимов считает, что, имея такой пример для себя, его главная задача — вырастить уже своих детей хорошими людьми.

— Моя очередь быть примером. Ведь миллион самых красивых и правильных слов может перечеркнуть один поступок, — подытожил телеведущий.

Потап, продюсер, артист, воспитывает сына

— Отец может научить сына отношению к женщине: к матери, к сестре, к девочке – это самое главное. И, конечно, взаимоотношениям с другими мужчинами, — отметил Потап.

Александр Педан, телеведущий на Новом канале, воспитывает сына и дочь

Телеведущий отметил, что его радует время, в котором он живет, потому что обязанности по уходу за ребенком гендерно не разделяются. Папы могут сидеть в декрете, а женщины в тот момент зарабатывать деньги. Здесь главное — собственное желание.

— Что лично я даю детям? Прежде всего, свое внимание. Этим мужчины, к сожалению, часто пренебрегают. Несмотря на загруженность, спешу домой, и пытаюсь как можно больше свободного времени уделить детям. Это нужно, чтобы не упустить момент дружбы, связь с ребенком — и не пожалеть об этом позже. Я искренне советую папам не валяться на диване с пультом к телевизору, а уделять внимание детям, — рассказал Педан.

Он отметил, что хочет быть для дочери и сына хорошим прототипом мужчины.

— Ведь модель своих будущих отношений они берут от наших с женой. Также стараюсь привить им любовь к спорту. То на скейтах гоняем с Лерой, то на скалодроме лазим, она получила сертификат дайвера, а сейчас ходит в спортзал к моему тренеру. С Мариком катаемся на велосипедах. Когда станет совсем жарко, будем упражняться в плавании в бассейне. И еще планирую с осени с ним посещать скалодром, там его все уже заждались, — добавил телеведущий.

Евгений Сморыгин, актер, резидент Дизель шоу, отец двоих сыновей и дочери

По словам актера, отец должен дать базовые знания по дому, которые давно закрепились за мужчиной.

— Обучаю обращению с рабочими инструментами: отвертка, плоскогубцы, дрель, гаечный ключ и т. д. В любом доме мужчина должен уметь что-то починить, подкрутить и полочку повесить, — отметил Сморыгин.

Он добавил, что очень важным является воспитание в ребенке ответственности, в частности в работе.

— Мой старший сын — профессиональный актер. Главное, чему я его научил, это ответственный подход к работе. Знание текста, понимание роли и пунктуальность. Моя мама всегда говорила: точность — вежливость королей! – подчеркнул Евгений Сморыгин.

Андре Тан, дизайнер, ведущий, воспитывает дочь

По словам Андре Тана, главное, что он может сделать для своей дочери – любить.

— Папам нужно научиться показывать свою любовь дочерям. Я дарю Соне безграничное тепло, хвалю ее, поддерживаю, восхищаюсь и всегда говорю, как сильно ее люблю. Для девочки ведь очень важно, чтобы именно папа ее любил, поддерживал, понимал и принимал. Причем всегда и любой. Отцовская любовь, полученная в детстве, даст чувство уверенности, защищенности в будущем, поможет выстоять во взрослой жизни, — отметил Андре Тан.

Сергей Костыра, психолог, адвокат, телеведущий на канале СТБ, воспитывает сына

По словам телеведущего, отец — гарант безопасности, благосостояния.

— Чему может научить отец? Начиная от забитого гвоздя, заканчивая погружением в океане. Все, что нравится ребенку, должен учить отец, однако не стоит навязывать ему свою точку зрения. Умный родитель может объяснить ребенку, где он ошибается. Каждый человек проходит через свои ошибки сам, а отец — как инструмент преодоления этих проблем. Мама отвечает за другие факторы, а отец — за эти, — рассказал Костыра.

Он добавил, что отец должен научить мальчика быть мужчиной. Все, что нравится мальчику, отец должен это поддержать. Если ребенку нравятся погружения, то отец должен сделать это безопасным и интересным. А мальчик, со своей стороны, уже смотрит, какова модель поведения отца в семье, и начинает ее копировать.

— Например, моему Саше очень нравилось погружаться. Он погрузился, я его поддержал. Ребенок захотел квадроцикл — он катается на нем. Если он даже захочет вышивать крестиком, то я это поддержу, потому что это — инициатива моего ребенка. Однако он должен понимать, что главное — это безопасность и правильность действий. А вот, что это будут за действия, то этот путь он пройдет самостоятельно, — подчеркнул Сергей Костыра.

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