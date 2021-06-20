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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Быть примером и не валяться на диване с пультом: как звездные отцы воспитывают детей

Быть примером и не валяться на диване с пультом: как звездные отцы воспитывают детей

В Украине 20 июня отмечают День отца. Праздник призван обратить внимание на взаимоотношения отцов с детьми.

Факты ICTV поинтересовались у знаменитых отцов, почему воспитание с их стороны очень важное, а также, чему детей могут научить только они.

Григорий Решетник, ведущий на телеканале СТБ, отец троих сыновей

Ведущий убежден, что папа должен быть универсальным солдатом.

— Кроме привычных мужских поступков: быть сильным, ответственным, уметь постоять за себя и девочку в школе, папа и сам должен учиться вместе с детьми. Я ради детей научился плавать в 30 лет, — отметил Решетник.

Григорий убежден, что папе необязательно быть идеальным, ведь он может чего-то не знать или не уметь. Телеведущий отметил, что не следует бояться учиться чему-то вместе с детьми.

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

— Вот именно в это время, когда вы вместе это делаете, завязывается настоящая мужская дружба. Они могут соперничать с папой, быть лучшими в чем-то, это им дает ощущение лидерства. Мы с детьми играем в шахматы, теннис, собираем различные конструкторы, плаваем, овладеваем различными видами спорта. Со старшим сыном мы занимаемся учебой и математикой, — рассказал Решетник.

Ведущий отметил, что очень важно приучить детей к постоянному движению, адаптировать их к этому миру. Кроме того, папы обязательно должны помнить, что они — пример для своих детей. Григорий Решетник добавил, что не стоит забывать и о дурных поступках рассказывать детям.

— Например, кто-то там ударил сына в игре. Мы должны объяснять, что необязательно сразу давать сдачи, потому что может быть случайность. Необязательно проявлять агрессию, стоит быть более толерантным, решать дела при помощью диалога, — подчеркнул ведущий.

Сергей Кудимов, ведущий программы Факти тижня на ICTV, отец сына и дочери

Кудимов поделился тем, какие жизненные уроки ему преподнес отец, и как это повлияло уже на его отношения с собственными детьми.

— Папа всегда был очень искренним. Его слова не расходились с поступками. Для ребенка, который, как губка, впитывает все, что происходит вокруг, это было очень важно. Он объяснял мне, разговаривал, но никогда не ломал через колено. Все свои шишки я набивал сам. Но благодаря ему это были пустяковые синяки, а не глубокие раны.

Бывали ситуации, когда до пропасти оставались считаные шаги. Но мне хватало ума остановиться. Ведь отец так бы не поступил. Это срабатывало на уровне подсознания. И за это я ему благодарен, — рассказывает ведущий.

Сергей Кудимов считает, что, имея такой пример для себя, его главная задача — вырастить уже своих детей хорошими людьми.

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

— Моя очередь быть примером. Ведь миллион самых красивых и правильных слов может перечеркнуть один поступок, — подытожил телеведущий.

Потап, продюсер, артист, воспитывает сына

— Отец может научить сына отношению к женщине:  к матери, к сестре, к девочке – это самое главное. И, конечно, взаимоотношениям с другими мужчинами, — отметил Потап.

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

Александр Педан, телеведущий на Новом канале, воспитывает сына и дочь

Телеведущий отметил, что его радует время, в котором он живет, потому что обязанности по уходу за ребенком гендерно не разделяются. Папы могут сидеть в декрете, а женщины в тот момент зарабатывать деньги. Здесь главное — собственное желание.

— Что лично я даю детям? Прежде всего, свое внимание. Этим мужчины, к сожалению, часто пренебрегают. Несмотря на загруженность, спешу домой, и пытаюсь как можно больше свободного времени уделить детям. Это нужно, чтобы не упустить момент дружбы, связь с ребенком — и не пожалеть об этом позже. Я искренне советую папам не валяться на диване с пультом к телевизору, а уделять внимание детям, — рассказал Педан.

Он отметил, что хочет быть для дочери и сына хорошим прототипом мужчины.

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

— Ведь модель своих будущих отношений они берут от наших с женой. Также стараюсь привить им любовь к спорту. То на скейтах гоняем с Лерой, то на скалодроме лазим, она получила сертификат дайвера, а сейчас ходит в спортзал к моему тренеру. С Мариком катаемся на велосипедах. Когда станет совсем жарко, будем упражняться в плавании в бассейне. И еще планирую с осени с ним посещать скалодром, там его все уже заждались, — добавил телеведущий.

Евгений Сморыгин, актер, резидент Дизель шоу, отец двоих сыновей и дочери

По словам актера, отец должен дать базовые знания по дому, которые давно закрепились за мужчиной.

— Обучаю обращению с рабочими инструментами: отвертка, плоскогубцы, дрель, гаечный ключ и т. д. В любом доме мужчина должен уметь что-то починить, подкрутить и полочку повесить, — отметил Сморыгин.

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

Он добавил, что очень важным является воспитание в ребенке ответственности, в частности в работе.

— Мой старший сын — профессиональный актер. Главное, чему я его научил, это ответственный подход к работе. Знание текста, понимание роли и пунктуальность. Моя мама всегда говорила: точность — вежливость королей! – подчеркнул Евгений Сморыгин.

Андре Тан, дизайнер, ведущий, воспитывает дочь

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

По словам Андре Тана, главное, что он может сделать для своей дочери – любить.

— Папам нужно научиться показывать  свою любовь дочерям. Я дарю Соне безграничное тепло, хвалю ее, поддерживаю, восхищаюсь и всегда говорю, как сильно ее люблю.

Для девочки ведь очень важно, чтобы именно папа ее любил, поддерживал, понимал и принимал. Причем всегда и любой. Отцовская любовь, полученная в детстве, даст чувство уверенности, защищенности в будущем, поможет выстоять во взрослой жизни, — отметил Андре Тан.

Сергей Костыра, психолог, адвокат, телеведущий на канале СТБ, воспитывает сына

По словам телеведущего, отец — гарант безопасности, благосостояния.

— Чему может научить отец? Начиная от забитого гвоздя, заканчивая погружением в океане. Все, что нравится ребенку, должен учить отец, однако не стоит навязывать ему свою точку зрения. Умный родитель может объяснить ребенку, где он ошибается. Каждый человек проходит через свои ошибки сам, а отец — как инструмент преодоления этих проблем. Мама отвечает за другие факторы, а отец — за эти, — рассказал Костыра.

День отца 2021 в Украине: звездные папы рассказали, чему учат детей

Он добавил, что отец должен научить мальчика быть мужчиной. Все, что нравится мальчику, отец должен это поддержать. Если ребенку нравятся погружения, то отец должен сделать это безопасным и интересным. А мальчик, со своей стороны, уже смотрит, какова модель поведения отца в семье, и начинает ее копировать.

— Например, моему Саше очень нравилось погружаться. Он погрузился, я его поддержал. Ребенок захотел квадроцикл — он катается на нем. Если он даже захочет вышивать крестиком, то я это поддержу, потому что это — инициатива моего ребенка. Однако он должен понимать, что главное — это безопасность и правильность действий. А вот, что это будут за действия, то этот путь он пройдет самостоятельно, — подчеркнул Сергей Костыра.

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