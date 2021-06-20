Миддлтон, Джамала и Дзидзьо: поздравления знаменитостей ко Дню отца

В воскресенье, 20 июня 2021 года, по всему миру празднуется День отца.

Все люди, включая звезд и знаменитостей как в Украине, так и за ее пределами, поздравляют в соцсетях своих пап.

Иностранные звезды

В частности, с поздравлениями выступила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Кроме того, фотографию с отцом выставила и актриса Кейт Хадсон.

— Наш самый верный защитник. Наш надежный и подлинный капитан. Наш, иногда необузданный, отец-авантюрист! От катания на лыжах с вертолета, полетов на самолете с открытой кабиной, до верховой езды без седла. Благодаря тебе мое детство и взрослая жизнь полная приключений. Я так люблю тебя, папочка, — написала Хадсон.

Также свои поздравления опубликовал и легендарный экс-футболист Дэвид Бэкхем. Он прикрепил к своему посту архивное фото, которое сопроводил шуткой об истоках своего стиля.

Фотографию своего отца и мужа также опубликовала и дочь экс-участника культовой группы Битлз Пола Маккартни. Она подчеркнула, что эти двое мужчин – самые дорогие для нее на земле и она очень счастлива, что рядом с ней находятся именно они.

Милое фото с детьми и отцом опубликовала также и актриса Кэтрин Зета-Джонс.

— Ты это все, и все это ты! Я люблю тебя! Спасибо, что всегда был со мной, — написала голливудская звезда.

Украинские знаменитости

Не остались в стороне и украинские знаменитости. В частности, снимок с сыном опубликовал журналист ICTV Константин Стогний.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KOSTIANTYN STOGNII (@kostiantyn.stognii)

Он подчеркнул, что смешно смотреть на то, как мужчины выставляют фотографии дипломов Отца года. По его словам, это то же самое, что вместо работ художника на документы об их красоте.

В свою очередь ведущий программы Факты.Спорт Андрей Ковальский по случаю праздника получил награду За ответственное отцовство.

— Приятно быть среди тех, кого ставят в пример. Хороших пап без суперский мам не бывает, как и наоборот. Поэтому чтобы у ребенка было все круто — в семье должна быть гармония, — отметил он.

Шоумен Александр Педан также опубликовал милое фото со своим ребенком и женой. Он отметил, что не может поверить, как быстро пролетело 16 лет с момента, как он впервые стал папой. Он добавил, что его дочь Лера уже идет в 11 класс и даже помогает отцу с работой.

Милые фото своего отца и мужа опубликовала и певица Джамала. Она подчеркнула, что все свои песни всегда посвящает именно этим людям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Певец Дзидзьо в инстаграме показал единственное сохранившееся у него фото с покойным отцом. Он добавил, что сегодня тот приснился ему в очень странном сне. Дзидзьо подчеркнул, что на всю жизнь запомнил те мгновения, когда находился рядом со своим папой и будет хранить воспоминания о нем в своем сердце вечно.

Поздравления с днем отца также опубликовал и сын рэпера Потапа.

Миддлтон, Джамала и Дзидзьо: поздравления знаменитостей ко Дню отца / 10 фотографий

День отца: лучшие поздравления и открытки

Ежегодно 20 июня отмечается День отца.

Для каждого из нас отец — это пример для подражания, опора и надежное плечо в трудную минуту.

К этому дню Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем отца в открытках и СМС.