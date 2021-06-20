Хочу дать дорогу следующему поколению: Джиджи Хадид уходит из моделинга

Американская 25-летняя супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид собирается завершить модельную карьеру и сменить профессию.

Об этом Хадид сообщила в большом интервью британскому ежемесячному журналу i-D, обложку которого она неоднократно украшала.

— Я воплотила в жизнь все свои мечты о моде и подумала: что же теперь? Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место для нового лица, того, кому это действительно важно, — сообщила модель.

Хадид добавила, что готова уступить место на подиуме человеку, чья жизнь изменится благодаря карьере.

— Я хочу дать дорогу следующему поколению, — сказала она.

Звезда рассказала, что к смене профессии ее подтолкнуло рождение ребенка. С появлением родительских обязанностей она начала стремиться к большей стабильности.

В карьере модель не исключает вариант с дизайном. Однако прежде всего она видит для себя более уравновешенную профессию, чем быть в другой стране, на другом съемочной площадке и с новым фотографом каждый день.

— Мне нравится творческая часть, и все, что происходит за кулисами, для меня действительно весело. Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда и сужаю его к той ниши, которую, на мой взгляд, было бы круто вывести в свет с привязкой к ней моего имени, — отметила Хадид.

Также Джиджи Хадид рассказала, что стремится к стабильности. Ей нравится идея ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю. Правда, там, по словам модели, должна быть детская комната.

— Теперь, когда я мама, мне нравится идея ходить в один и тот же офис, где будет небольшая игровая комната, которую я смогу обустроить для Хай у себя на работе, — поделилась модель.

Недавно муж Джиджи Хадид британский певец Зейн Малик рассказал об отношениях с женой и воспитании дочери Хай.

Джиджи Хадид родила девочку в сентябре 2020 года. Во время беременности модель продолжила сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.

Источник: i-D