МастерШеф. Селебрити: что происходило в третьем выпуске

В субботу, 19 июня, состоялся показ 3 выпуска кулинарного шоу МастерШеф. Селебрити.

Главные холостяки и холостячки страны сошлись на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них сильнее.

В состязании сошлись холостяки и холостячки. Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко противостояли Юле “Зайке”, Джессике и Дане.

В первом конкурсе была эстафета: участники должны были приготовить равиоли с куриным филе, луком-шалот, горгонзолой и соусом с шалфеем.

Во втором командам предстояло сыграть в кулинарного крокодила: двое участников смотрели на блюдо-оригинал, а затем беззвучно показывали своим товарищам по команде продукты и этапы приготовления блюда.

В третьем конкурсе обеим командам нужно было приготовить украинские голубцы, но сначала необходимо было побороться за кухонные принадлежности.

У судей имелось две коробки: в одной ― отличные кухонные аксессуары, а в другой ― искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля. Команды отвечали на 10 вопросов, и та, которая набирала больше всего баллов, выигрывала лучшие кухонные принадлежности. Это была команда девушек. На приготовление блюд судьи выделили участникам 45 минут.