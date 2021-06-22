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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Борюсь с этим три года: актер сериала Друзья болен раком

Майкл Джеймс Тайлер

Звезда сериала Друзья Джеймс Майкл Тайлер уже три года борется с раком простаты. Болезнь достигла четвертой стадии и поразила кости актера.

Об этом Джеймс Майкл Тайлер сообщил в эфире шоу Today. Он отметил, что о болезни узнал во время ежегодного осмотра у врача.

На первых стадиях болезни актер чувствовал себя хорошо. Но с началом пандемии рак начал мутировать, а его состояние здоровья стало ухудшаться. Сейчас Джеймс проходит курс химиотерапии.

— Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. В конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет, — сказал актер.

Напомним, что в сериале Друзья Тайлер сыграл Гантера, который работал в кафе Central Perk.

Из-за болезни актер не смог полноценно принимать участие в специальном выпуске Друзья: Воссоединение, который вышел на экраны в мае 2021 года. Джеймс появился в кадре лишь на несколько минут.

Фото: Depositphotos, Джеймс Майкл Тайлер

Источник: Today

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