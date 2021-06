Звезда сериала Друзья Джеймс Майкл Тайлер уже три года борется с раком простаты. Болезнь достигла четвертой стадии и поразила кости актера.

Об этом Джеймс Майкл Тайлер сообщил в эфире шоу Today. Он отметил, что о болезни узнал во время ежегодного осмотра у врача.

На первых стадиях болезни актер чувствовал себя хорошо. Но с началом пандемии рак начал мутировать, а его состояние здоровья стало ухудшаться. Сейчас Джеймс проходит курс химиотерапии.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021