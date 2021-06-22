Американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон снова разошлись.
Информация о расставании пары появилась после того, как Тристана заметили в компании трех женщин на вечеринке.
По данным Daily Mail, баскетболист закрылся с ними в комнате на 30 минут.
Близкие друзья пары отметили, что Хлои и Тристан поддерживают дружеские отношения, поэтому между ними нет никакой драмы.
Напомним, что экс-влюбленные воспитывают 3-летнюю дочь Тру. Ранее пара уже переживала разрыв отношений из-за измен Томпсона.
Впервые о неверности спортсмена стало известно, когда Хлои находилась на девятом месяце беременности. Но несмотря на это, в июле 2020 года пара решила дать отношениям еще один шанс.
Источник: E!