Американская звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон снова разошлись.

Информация о расставании пары появилась после того, как Тристана заметили в компании трех женщин на вечеринке.

По данным Daily Mail, баскетболист закрылся с ними в комнате на 30 минут.

Близкие друзья пары отметили, что Хлои и Тристан поддерживают дружеские отношения, поэтому между ними нет никакой драмы.

Напомним, что экс-влюбленные воспитывают 3-летнюю дочь Тру. Ранее пара уже переживала разрыв отношений из-за измен Томпсона.

Впервые о неверности спортсмена стало известно, когда Хлои находилась на девятом месяце беременности. Но несмотря на это, в июле 2020 года пара решила дать отношениям еще один шанс.

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Источник: E!