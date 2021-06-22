Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала о самом страшном моменте во время родов — потугах.

Екатерина отметила, что они длились 25 минут, но ей казалось это вечностью.

— Мне настолько было больно, что я не чувствовала уже схваток. Я была уже где-то в другом пространстве. Когда врачи ко мне обращались, я не с первого раза их слышала, — написала Репяхова в Instagram.

Она подчеркнула, что самое главное — слушать акушерку и дышать правильно, поскольку от этого зависит насколько быстро ты родишь.

— Я пыталась сконцентрироваться, но у меня не очень получалось. В какой-то момент мне ничего не оставалось, как взять себя в руки, перестать кричать и начать правильно дышать, — вспоминает блогер.

В 2.15 у Екатерины начались потуги, в связи с чем ее врач предположил, что до 3-х часов ночи она родит.

— Я начала кричать, что до 3.00 я умру. Старалась изо всех сил и к 2.40 мне положили Мишутку на грудь. Я плакала. Разговаривала с Мишуткой. Все вокруг стало неважным, — поделилась Репяхова.

Также она сказала, что после их на два часа оставили вместе и сын ее очень внимательно рассматривал.

— Сказать, что это счастье — не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах Мишутки я не забуду никогда. Мой мир. Моя вселенная. Мой Мишенька, — подытожила Екатерина.

15 июня Екатерина Репяхова родила первенца. Мальчик появился на свет с весом 3,4 кг и ростом 53 см.

Это первый ребенок для 27-летней Екатерины, и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

Фото: Екатерина Репяхова