Украинская певица Тина Кароль высказалась о гастролях по России. Сейчас артистка отправилась с концертами в Казахстан.

В интервью казахстанскому YouTube-каналу MuzzOne TV исполнительница сказала, что она украинская певица и ей не нужны посредники.

— Я певица из Украины, приехала в Казахстан. Мы не ездим в Россию, хотя у меня там много поклонников. Вы ждете нас, мы ждем вас, потому что мы знаем свою самоидентификацию. В данном случае такой промотур объяснит всем нам, и вашим артистам Казахстана, что мы ждем их в Украине. Нам не нужны посредники, мы умеем коммуницировать друг с другом, — сказала Тина Кароль.

Певица подчеркнула, что многие исполнители из Казахстана живут в Москве, однако ей хотелось бы, чтобы они оставались в своей стране и созидали для своей родины.

В конце апреля Тина Кароль представила live-концерт Красиво. В нем звезда исполнила семь треков.

Артистка предстала в пяти образах, также на сцене менялись декорации.

Фото: Антон Кулаковский