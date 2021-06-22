Не нашла лифчик получше? Хейли Бибер захейтили из-за платья на встрече с Макроном

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер нарвались на хейт из-за нарядов, которые они одели на прием с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Бриджит Макрон.
Для посещения Елисейского дворца Бибер выбрал костюм с массивными кроссовками. Его жена была одета в миди-платье, оголяющее живот и плечи. Супруги Макрон во время встречи с парой Биберов были одеты в классические костюмы.
По предварительным данным, Биберы хотели обсудить с Макроном молодежную политику.
Снимок со встречи разместил Джастин Бибер. Под постом пользователи сразу же захейтили пару за неуважение к главе Франции.
Среди 4 млн комментариев, значительное количество которых было на французском языке, самыми популярными стали негативные. Пользователи писали, что Биберы выглядели неуместно.
Что пишут пользователи:
- Жена хорошенькая и вроде бы должна была одеться по этому случаю.
- Что носит Хейли?
- Шикарная.
- Это круто, но у меня проблемы с одеждой.
- Я думал это фотошоп.
- Может кто-нибудь сказать Биберам, что это правительственное мероприятие.
- Хейли идет в клуб ? Может, семейство Кардашьян ждет ее снаружи.
- Я люблю тебя, Хейли, но…девушка в этом наряде.
- Все судят об одежде Хейли, но никто ничего не скажет о том, что Джастин носит кроссовки со смокингом? Или о его расстегнутой рубашке? Хейли определенно выглядит класснее.
- Хейли, это неподходящая одежда для встречи с президентом!
- Очень неуместно, Хейли Бибер. Это президентская встреча, и ты выглядишь как клубная шлюха. Стоило оказать некое уважение.
- Она не могла найти лучшего наряда, чем бюстгальтер?
Фото: Хейли Бибер