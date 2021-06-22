Не нашла лифчик получше? Хейли Бибер захейтили из-за платья на встрече с Макроном

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер нарвались на хейт из-за нарядов, которые они одели на прием с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Бриджит Макрон.

Для посещения Елисейского дворца Бибер выбрал костюм с массивными кроссовками. Его жена была одета в миди-платье, оголяющее живот и плечи. Супруги Макрон во время встречи с парой Биберов были одеты в классические костюмы.

По предварительным данным, Биберы хотели обсудить с Макроном молодежную политику.

Снимок со встречи разместил Джастин Бибер. Под постом пользователи сразу же захейтили пару за неуважение к главе Франции.

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Среди 4 млн комментариев, значительное количество которых было на французском языке, самыми популярными стали негативные. Пользователи писали, что Биберы выглядели неуместно.

Что пишут пользователи:

Жена хорошенькая и вроде бы должна была одеться по этому случаю.

Что носит Хейли?

Шикарная.

Это круто, но у меня проблемы с одеждой.

Я думал это фотошоп.

Может кто-нибудь сказать Биберам, что это правительственное мероприятие.

Хейли идет в клуб ? Может, семейство Кардашьян ждет ее снаружи.

Я люблю тебя, Хейли, но…девушка в этом наряде.

Все судят об одежде Хейли, но никто ничего не скажет о том, что Джастин носит кроссовки со смокингом? Или о его расстегнутой рубашке? Хейли определенно выглядит класснее.

Хейли, это неподходящая одежда для встречи с президентом!

Очень неуместно, Хейли Бибер. Это президентская встреча, и ты выглядишь как клубная шлюха. Стоило оказать некое уважение.

Она не могла найти лучшего наряда, чем бюстгальтер?

Фото: Хейли Бибер