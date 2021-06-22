Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Не нашла лифчик получше? Хейли Бибер захейтили из-за платья на встрече с Макроном

хейли и джастин бибер

Канадский певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер нарвались на хейт из-за нарядов, которые они одели на прием с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Бриджит Макрон.

Для посещения Елисейского дворца Бибер выбрал костюм с массивными кроссовками. Его жена была одета в миди-платье, оголяющее живот и плечи. Супруги Макрон во время встречи с парой Биберов были одеты в классические костюмы.

По предварительным данным, Биберы хотели обсудить с Макроном молодежную политику.

Снимок со встречи разместил Джастин Бибер. Под постом пользователи сразу же захейтили пару за неуважение к главе Франции.

Читайте
Эммануэль Макрон получил пощечину из толпы во время рабочей поездки

Среди 4 млн комментариев, значительное количество которых было на французском языке, самыми популярными стали негативные. Пользователи писали, что Биберы выглядели неуместно.

Что пишут пользователи:

  • Жена хорошенькая и вроде бы должна была одеться по этому случаю.
  • Что носит Хейли?
  • Шикарная.
  • Это круто, но у меня проблемы с одеждой.
  • Я думал это фотошоп.
  • Может кто-нибудь сказать Биберам, что это правительственное мероприятие.
  • Хейли идет в клуб ? Может, семейство Кардашьян ждет ее снаружи.
  • Я люблю тебя, Хейли, но…девушка в этом наряде.
  • Все судят об одежде Хейли, но никто ничего не скажет о том, что Джастин носит кроссовки со смокингом? Или о его расстегнутой рубашке? Хейли определенно выглядит класснее.
  • Хейли, это неподходящая одежда для встречи с президентом!
  • Очень неуместно, Хейли Бибер. Это президентская встреча, и ты выглядишь как клубная шлюха. Стоило оказать некое уважение.
  • Она не могла найти лучшего наряда, чем бюстгальтер?

Фото: Хейли Бибер

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка