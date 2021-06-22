Украинский блогер Александр Волошин попал в скандал из-за съемок TikTok ролика. Он подарил девочке новый iPhone 11, а затем попросил отдать его обратно.

Когда мама девочки отказалась это делать, Волошин предложил ей 2 тыс грн в обмен на телефон.

По словам блогера, он хотел подарить смартфон первому встречному, который подписан на него. Но маме девочке сказал, что iPhone — это лишь реквизит для съемки видео.

— Позор блогеру Волошину! Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и здесь он подошел к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил ей iPhone! Он снимал это все на видео, а потом выключил камеру, начал забирать подарок и предлагать 2 тыс грн, чтобы мы никому об этом не говорили, — написала мать девочки.

После этой ситуации аккаунты Александра Волошина в социальных сетях были заблокированы.

А его девушка, блогер Анна Тринчер, сообщила, что он не выходит с ней на связь.

Фото: Анна Тринчер