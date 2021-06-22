Украинский актер и кобзарь Тарас Силенко умер на 49-м году жизни. Причина его смерти пока не известна.

Трагическую новость сообщил сын актера Святослав Силенко на личной странице в Facebook.

— Папа отошел к лучшим мирам, — написал он.

Тарас Силенко стал известным благодаря исполнению исторических песен на бандуре.

Он популяризировал украинскую музыку и ездил с концертами по всем областям Украины.

Также его творчество знают в России, Чехии, Польши, Словакии, Германии, Австрии, Венгрии, Франции и Литве.

Силенко работал в Стретовской кобзарской школе, Киевском театре Берегиня и был членом Всеукраинского союза кобзарей.

Фото: Тарас Силенко