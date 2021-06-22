Сегодня, 22 июня, умер народный артист Украины Алексей Рубинский. Ему было 68 лет. О смерти актера сообщил его коллега Михаил Озеров.

В 2009 году Алексей начал болеть и впоследствии терять слух, однако до последнего продолжал работать в Харьковском театре кукол имени Афанасьева. В общем он выступал в нем более 45 лет.

— Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать, — поделился Озеров.

Алексей Рубинский был не только актером театра кукол, но и режиссером, драматургом, театральным деятелем и художником-графистом.

Он сыграл во многих спектаклях — Мастер и Маргарита, Вишневый сад, Ревизор, Король Лир и других. Также он является участником и лауреатом различных региональных и международных театральных фестивалей.

В 2005 году Алексей Рубинский получил звание Народного артиста Украины.

Фото: Харьковский театр кукол имени Афанасьева

Источник: Суспільне