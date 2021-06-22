Александр Волошин попал в скандал — подробности и комментарий юриста

Популярный украинский блогер Александр Волошин оказался в центре скандала, отобрав у девочки подаренный iPhone. Парень заблокировал свои страницы в соцсетях, а юристы утверждают, что на него смело можно подавать в суд.

Розыгрыш? Как Волошин оказался в центре скандала?

В центре Киева блогер снимал свое очередное видео. Во время съемок ролика Волошин подарил своей маленькой фанатке новый iPhone 11. Девочка не верила своим глазам, потому что давно фанатеет об блогера.

Однако как только выключилась камера, он сразу захотел отобрать у ребенка телефон. Александр уверял мать ребенка, что, мол, это только реквизит для видео. Все это мать девочки сняла на видео и разместила в сети. Ролик сразу стал вирусным.

На видео Волошин сначала уговаривает растерянную и расстроенную девочку вернуть ему смартфон. Он говорит, что это был розыгрыш, поэтому ребенок должен вернуть телефон, взамен обещает матери дать 2 000 грн.

Затем блогер понял, что уговорить мать и маленькую фанатку не получится. Далее он заявил, что телефон не настоящий, а это только коробка от него. После этого начал силой отбирать смартфон из рук ребенка.

Мама девочки рассказала, что та пережила огромное разочарование из-за такого поведения своего кумира.

— Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и здесь он подошел к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок — iPhone! Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого, — возмущается женщина.

Реакция Волошина на скандал

Блогер, который часто в соцсетях показывает “ярмарки щедрости” по отношению к простым смертным, просто заблокировал свои страницы в социальных сетях, и отметил, что правду скоро все узнают.

— Не спешите делать выводы. Вы не знаете всей правды. Как можно всему верить? — написал Александр.

Реакция Анны Тринчер

Блогер и певица Анна Тринчер, которая состоит в отношениях с Волошиным, сначала заявила, что из-за поступка парня на нее вылилось огромное количество хейта.

Она сначала даже не могла связаться с блогером.

Впоследствии певица опубликовала несколько stories, в которых говорилось о том, что Александр ей написал.

В сообщениях он заверил, что скоро всем раскроет правду об этом скандале.

Буквально через несколько минут Аня закрыла свою страницу в Instagram.

Репутация ценой в iPhone: почему блогера Волошина хейтят в сети и ждет ли его суд / 4 фотографии

Мошенничество или моральное давление? Какое наказание может ожидать Волошина?

Адвокат Иван Либерман для Фактов ICTV прокомментировал ситуацию с блогером и отметил, что парня может ожидать суд.

— Любое физическое или юридическое лицо, которое дает публичное обещание, обязательно должно его выполнить. За это предусмотрена гражданско-правовая ответственность, — заявил юрист.

То есть, если обиженное лицо со своей стороны выполнило условия публичного обещания, однако не получило заявленного вознаграждения, то оно может обратиться в суд.

— Тогда уже суд в принудительном порядке может взыскать с ответчика, который сделал публичное обещание и не выполнил его, не только само вознаграждение, но и удовлетворить требование истца в части компенсации морального вреда и материального ущерба, в том числе судебные издержки, — добавил Иван Либерман.

Обычно сумма моральной компенсации составляет около 5 000 грн.

Адвокат утверждает, что в этой ситуации можно найти признаки мошенничества, однако здесь нет состава уголовного преступления.

— Я не хотел бы накручивать факты, которых нет. Поэтому криминала или админки здесь нет. Здесь исключительно гражданско-правовые. С юридической точки зрения тут все понятно, а вот с моральной — он может похоронить себя как человек, который держит слово, — заверил юрист.

Скандал, пиар или моральное дно?

Несмотря на заявление Александра о том, что общество не знает всей правды, нельзя отрицать одного факта – расстроенного ребенка на видео.

То есть, если бы это видео не оказалось в сети, блогер бы просто обманывал свою аудиторию, причем за счет маленького ребенка.

Еще один сценарий, по которому может развиваться ситуация, что это была постановка, мол, и мама, и ребенок играли свои роли.

Тут тоже хорошего мало, ведь Волошин как инфлюенсер показывает на многомиллионную аудиторию, что славу можно получить за счет грязных инсинуаций.

Ну и третий вариант, если блогер захочет отмыть свою репутацию, и как-то оправдаться. Вариантов тут может быть много. Например, таки подарит обещанный телефон или еще что-то. Также может выйти видео, в котором он рассказывает, что его самого подставили, развели и вообще виноват кто-то другой.

Однако, как бы эта ситуация ни развивалась, складывается неприятное ощущение, что ребенку нельзя верить в сказку, ведь тот, кто может ее подарить, так же быстро может ее отобрать. А аудитория у Волошина в TikTok — как раз дети до 18 лет.

Как относиться к этой ситуации, каждый выбирает для себя сам, но Александру придется сильно постараться и привести неопровержимые доказательства своей невиновности, чтобы отмыть репутацию блогера-филантропа.