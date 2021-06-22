Блогер и участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Надин Медведчук сделала грудь.

Девушка поделилась фотографией, на которой запечатлена на больничной кровати. Ее грудь перемотана эластичным бинтом. Также она сообщила, что операция прошла успешно.

— Я сделала грудь. Спасибо за успешную и легкую операцию, — подписала блогер снимок.

Также она пообещала, что расскажет о причине и деталях операции позже.

Подписчики Надин разделились на два лагеря — кто-то поддержал девушку, а кто-то отметил, что и своя грудь была хорошей.

У вас была красивая грудь. Для чего это?

Зачем? Портите свое здоровье, вставляя инородное тело в организм.

Все блогеры одно и то же делают, будто по одному сценарию.

Есть комплексы и нет предела в совершенствовании.

Поздравляю! Наслаждайся собой ежесекундно, — пишут подписчики Медведчук.

Фото: Надин Медведчук