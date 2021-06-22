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Каріна Зуєва |

Размер сообщу позже: участница Холостяка 11 Надин сделала операцию

Размер сообщу позже: участница Холостяка 11 Надин сделала операцию

Блогер и участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Надин Медведчук сделала грудь.

Девушка поделилась фотографией, на которой запечатлена на больничной кровати. Ее грудь перемотана эластичным бинтом. Также она сообщила, что операция прошла успешно.

— Я сделала грудь. Спасибо за успешную и легкую операцию, — подписала блогер снимок.

Также она пообещала, что расскажет о причине и деталях операции позже.

Подписчики Надин разделились на два лагеря — кто-то поддержал девушку, а кто-то отметил, что и своя грудь была хорошей.

  • У вас была красивая грудь. Для чего это?
  • Зачем? Портите свое здоровье, вставляя инородное тело в организм.
  • Все блогеры одно и то же делают, будто по одному сценарию.
  • Есть комплексы и нет предела в совершенствовании.
  • Поздравляю! Наслаждайся собой ежесекундно, — пишут подписчики Медведчук.
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Фото: Надин Медведчук

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