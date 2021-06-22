Блогер и участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Надин Медведчук сделала грудь.
Девушка поделилась фотографией, на которой запечатлена на больничной кровати. Ее грудь перемотана эластичным бинтом. Также она сообщила, что операция прошла успешно.
— Я сделала грудь. Спасибо за успешную и легкую операцию, — подписала блогер снимок.
Также она пообещала, что расскажет о причине и деталях операции позже.
Подписчики Надин разделились на два лагеря — кто-то поддержал девушку, а кто-то отметил, что и своя грудь была хорошей.
- У вас была красивая грудь. Для чего это?
- Зачем? Портите свое здоровье, вставляя инородное тело в организм.
- Все блогеры одно и то же делают, будто по одному сценарию.
- Есть комплексы и нет предела в совершенствовании.
- Поздравляю! Наслаждайся собой ежесекундно, — пишут подписчики Медведчук.
Фото: Надин Медведчук