Популярный украинский блогер Александр Волошин вышел на связь после скандала с ребенком в Киеве.

Об этом сообщила его девушка, блогер и певиц Аня Тринчер в Instagram.

Девушка написала, что Волошин вышел на связь и рассказал подробности истории, из-за которой на него нахлынула волна хейта со стороны пользователей сети.

По ее словам, совсем скоро Александр всем расскажет правду о том, что произошло в центре Киева на самом деле.

Также Тринчер добавила, что Волошин пропал из соцсетей и не выходил на связь, так как опасался за свою жизнь и здоровье. Мол, в сети предлагали до $5 тыс. за его разбитое лицо.

После этих заявлений Аня Тринчер сделала свою страницу закрытой.

Скоро все узнают правду: блогер Волошин вышел на связь / 4 фотографии

Справедливости ради стоит отметить, что многие пользователи уже пишут о пиаре, пускай и черном. А ведь у Ани на днях должна состоятся премьера нового сингла.

Скандал с Волошиным

Блогер Александр Волошин попал в скандал из-за съемок TikTok-ролика. Он подарил девочке новый iPhone 11, а затем попросил отдать его обратно.

Когда мама девочки отказалась это делать, Волошин предложил ей 2 тыс. грн в обмен на телефон.

Сейчас аккаунты Александра Волошина в социальных сетях заблокированы.