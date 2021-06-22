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Євгенія Шапоренко |

Скоро все узнают правду: блогер Волошин вышел на связь

Олександр Волошин

Популярный украинский блогер Александр Волошин вышел на связь после скандала с ребенком в Киеве.

Об этом сообщила его девушка, блогер и певиц Аня Тринчер в Instagram.

Девушка написала, что Волошин вышел на связь и рассказал подробности истории, из-за которой на него нахлынула волна хейта со стороны пользователей сети.

По ее словам, совсем скоро Александр всем расскажет правду о том, что произошло в центре Киева на самом деле.

Также Тринчер добавила, что Волошин пропал из соцсетей и не выходил на связь, так как опасался за свою жизнь и здоровье. Мол, в сети предлагали до $5 тыс. за его разбитое лицо.

После этих заявлений Аня Тринчер сделала свою страницу закрытой.

Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Александр Волошин вышел на связь
Скоро все узнают правду: блогер Волошин вышел на связь / 4 фотографии

Справедливости ради стоит отметить, что многие пользователи уже пишут о пиаре, пускай и черном. А ведь у Ани на днях должна состоятся премьера нового сингла.

Скандал с Волошиным

Блогер Александр Волошин попал в скандал из-за съемок TikTok-ролика. Он подарил девочке новый iPhone 11, а затем попросил отдать его обратно.

Когда мама девочки отказалась это делать, Волошин предложил ей 2 тыс. грн в обмен на телефон.

Сейчас аккаунты Александра Волошина в социальных сетях заблокированы.

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