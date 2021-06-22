У российской актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родится сын.
Пол ребенка рассекретили друзья пары. Сама Елизавета редко делится подробностями личной жизни.
— Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем, — рассказали инсайдеры изданию КП.
По словам инсайдеров, беременность Арзамасовой протекает нормально. Актриса чувствует себя хорошо, поэтому все еще продолжает работать в театре.
О беременности Елизаветы Арзамасовой стало известно в апреле 2021 года. Для актрисы этот ребенок будет первым.
А Илья Авербух воспитывает 17-летнего сына Мартина от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.
Источник: КП
Фото: Елизавета Арзамасова