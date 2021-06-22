Телеведущая и певица Регина Тодоренко призналась, что во время отдыха в Турции пережила госпитализацию. Артистка переболела коронавирусом.

— Счастливый человек, который почти весь отдых болел Сovid-19, пережил госпитализацию, провел день рождения с коронавирусом и сидел в изоляции, — написала Регина в Instagram.

Артистка отметила, что менеджмент отеля, в котором она отдыхала, дал ей по-человечески провести день рождения.

— Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии. Господи, пусть все будут здоровы, — сказала звезда.

Также Тодоренко поблагодарила свою маму, которая всегда была рядом, за помощь.

День рождения Регины испортил не только Covid-19, но и печальная новость о смерти ее дедушки.

На отдых в Турцию телеведущая отправилась со своей мамой Ириной и двухлетним сыном Майклом. Муж артистки, певец Влад Топалов остался дома. Изначально влюбленные планировали провести день рождения Регины в Лондоне, однако поездка сорвалась вследствие неизвестных обстоятельств.

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Фото: Регина Тодоренко