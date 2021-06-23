Основательница одной из самых ярких инициатив Киева — Кураж Базара — Алена Гудкова родила сегодня утром, 23 июня, мальчика.

Радостную новость она сообщила в своем Instagram, опубликовав серию трогательных черно-белых снимков. На одном из фото Гудкова держит новорожденного сына на руках, а ее муж Александр Гудков целует ее в лоб.

Мальчика назвали Иваном.

— Четверо Гудковых. Ваня Гудков благополучно доставлен в наш мир сегодня утром, — подписала снимки Алена.

Александр также поделился радостной новостью с подписчиками в Instagram.

— Ваня Гудков. И моя вселенная (Ред. — Алена Гудкова), — лаконично подписал он снимок.

Для супругов это второй ребенок. У них уже есть 5-летний сын Матвей.

Основательницу Кураж Базара уже успели поздравить некоторые звезды шоу-бизнеса, среди которых — Вера Брежнева, Даша Квиткова, Джамала, Даша Астафьева, Екатерина Осадчая, Оля Цибульская, Alyona Alyona, Андрей Бедняков и другие.

Фото: Алена Гудкова