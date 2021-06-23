Украинская певица и главная героиня второго сезона романтического реалити Холостячка Злата Огневич рассказала, как не стоит вести себя на первом свидании.

На личной странице в Instagram Злата обнародовала пост и отметила, что на первой встрече не стоит рассказывать парню о своих бывших и вашем первом поцелуе со всеми подробностями.

Также не нужно петь ему песню Santa baby, в которой девушка просит подарить кольцо от Tiffany, кабриолет, яхту и платиновую шахту.

Лучше не называть парня “пупсиком”, “сладеньким”, “котиком”, чтобы слышали другие.

Кроме этого, Злата не рекомендует громко смеяться, слегка похрюкивая, и одалживать деньги на первом свидании.

В комментариях подписчики звезды добавили, что не стоит говорить о свадьбе, обсуждать политику, спорт и религию.

Я обычно “вспоминаю”, что у меня есть какое-то срочное важное дело, чтобы побыстрее закончить свидание.

Быстро увидим, Злата, как ты применишь эти секреты в общении сразу с 25 холостяками. Уверена — будет интересный сезон!

Кстати, упоминания о бывших, да еще и в красках, очень работают! Проверено.

Ох, мы так всегда и делаем!

Напомним, что ранее Злата Огневич делилась впечатлениями от съемок романтического реалити Холостячка.

По словам певицы, первая вечеринка превзошла ее ожидания, поскольку все мужчины очень интересные и харизматичные. Премьера проекта состоится уже осенью 2021 года.

Фото: Злата Огневич