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Валентина Чорна |

Копия папы: жена Макса Михайлюка показала лицо дочери

Даша Хлистун

Жена Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун впервые показала лицо новорожденной дочери.

На личной странице в Instagram Даша обнародовала фото, на котором позирует вместе с дочерью на руках. Девочка в розовом платье смотрит в камеру и улыбается.

— Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. ️На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро ей уже два месяца, — написала Хлистун.

В комментариях подписчики отметили, что Ариана похожа на своего отца — главного героя 10 сезона романтического реалити Холостяк Макса Михайлюка.

  • На папу похожа! Прекрасная дочь!
  • Ну такая уже красавица.
  • Копия папы! Будь счастлива, Ариана!
  • Даша, какая она у тебя красавица.
  • Папина дочка!

Макс Михайлюк и Даша Хлистун стали родителями в апреле 2021 года. Роды были непростыми — Хлистун пришлось делать кесарево сечение.

Несмотря на то, что Макс и Даша планировали партнерские роды естественным путем, пара счастлива стать родителями.

Фото: Даша Хлистун

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