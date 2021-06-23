Известную российскую певицу МакSим пока не будут выводить из медикаментозного сна. Врачи ждут пока улучшаться анализы.

Доктора прогнозируют, что артистка проведет под ИВЛ три-четыре дня.

Пиар-директор МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние певицы стабильное, однако никаких улучшений пока не наступило.

— Состояние Марины (настоящее имя звезды. – Ред.) стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются, — отметила Богушевская.

Отключать МакSим от аппарата ИВЛ будут постепенно, чтобы дать организму возможность функционировать самостоятельно.

Что известно о болезни МакSим

Певице МакSим внезапно стало плохо после одного из концертов. Артистка попала в больницу с пневмонией и 40-процентным поражением легких. Однако сразу несколько тестов показали отрицательный результат на коронавирус.

Несколько дней спустя состояние МакSим ухудшилось, и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому.

Источник: СтарХит