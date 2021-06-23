Адвокаты российского актера Михаила Ефремова просят смягчить ему наказание. Юристы артиста Роман Филиппов и Петр Хархорин подали документ, в котором говорится, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства.

По данным росСМИ, адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу, в которой указали то, что актер занимался благотворительностью и принимал активное участие в общественной жизни. А также возместил ущерб близким погибшего в ДТП Сергея Захарова, заплатив 4 млн 615 тыс. рублей (1 млн. 733 тыс. грн).

Адвокаты отметили, что на содержании у Ефремова находилось много родственников. А его супруга и вовсе лишилась работы. Также в жалобе указали на алкогольную зависимость и психическое расстройство Михаила, на которое повлияли суды и следствие.

Позже адвокат Ефремова Роман Филиппов назвал фейком сообщения о психическом расстройстве.

— Защита подала жалобу, но это не связано с психическим расстройством. Это фейк. Это кто-то специально воду мутит. Недостоверная информация, — уточнил он в комментарии Подъем.

8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Машина актера вылетела на встречную полосу и въехала в автофургон, повредив еще несколько машин. Водитель автофургона погиб от полученных травм.

В итоге Ефремов признал свою вину в ДТП. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы вместо 8.