23 июня на 76-м году жизни умер программист и основатель компании McAfee Джон Макафи. Его нашли мертвым в тюрьме Барселоны. По предварительным данным, Макафи покончил жизнь самоубийством.

Что известно о Джоне Макафи

В 1987 году Джон Макафи основал компанию McAfee, которая первой в мире выпустила программу-антивирус для коммерческого использования. Успех McAfee VirusSca поспособствовал развитию IT-сферы в целом.

В 2010 году программист продал свою компанию корпорации Intel за $7, 6 млрд. После этого Макафи переехал из США в Белиз, где начал заниматься изучением антибиотиков. Но впоследствии власти страны заподозрили миллиардера в незаконном хранении оружия и производстве наркотиков.

Скандалы с Джоном Макафи

В 2012 году Макафи подозревали в смерти соседа Грегора Фаулла, которого застрелили на острове в Карибском море. Сам миллиардер свою причастность к этому делу отрицал.

Также Джон стал известен благодаря своему эксцентричному поведению. В августе 2020 года он был задержан в аэропорту Норвегии из-за того, что вместо защитной маски от коронавируса Макафи решил использовать женское белье.

Позже Макафи пытался получить в Гватемале политическое убежище, но его арестовали за незаконное пересечение границы и депортировали в США.

Стоит отметить, что бизнесмен дважды пытался стать кандидатом в президенты США от либертарианской партии.

В октябре 2020 года Макафи задержали в барселонском аэропорту Эль-Прат по обвинению в неуплате налогов и непредоставлении налоговых деклараций. По данным Минюста США, прибыль бизнесмена поступала на банковские счета или криптовалютные аккаунты, которые оформлены на подставных лиц.

В 2019 году в Twitter Макафи признался, что уже восемь лет не отчитывался о налогах, поскольку он считает их незаконными.

За уклонение от уплаты налогов Макафи грозило до 30 лет тюрьмы. О его смерти стало известно через несколько часов после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию в США.

Предупреждения Макафи о смерти

Сам Макафи называл обвинения в свой адрес политическими. Он утверждал, что у власти существует против него заговор.

За полтора года до смерти бизнесмен публично заявил, что правительство США угрожало ему расправой, призывая ни в коем случае не верить новостям о самоубийстве.

Макафи дважды предупреждал о своей смерти и подчеркивал, что это будет не его “вина”.

В 2019 году бизнесмен публично заявил, что правительство США угрожало ему расправой, отправляя “скрытые сообщения”. Миллиардер даже сделал татуировку с надписью Whackd, которая означает “убитый” или “вышел из игры”.

Уже в 2020 году Макафи писал, что не планирует совершать самоубийство. Он открыто заявлял, что у него есть друзья и его все устраивает.