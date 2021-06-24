СБУ объяснила, почему российского певца Филиппа Киркорова зачислили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Основной причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.

— Певец настаивал на том, что аннексирован полуостров — это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска. В СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме этого, 18 марта 2021 года Киркоров участвовал в концерте, на котором он заявил, что “Крым — это его любимое место в России”.

Напомним, что Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта 23 июня. Певец стал 201-м в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В мае в список также попали Евгений Александров, Вера Алентова, Игорь Бриль, Яков Окунь, Эльвира Тугушева (псевдоним — Elvira T), Одиссей Пипия и Денис Каганец.

Фото: Филипп Киркоров