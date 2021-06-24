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Тетяна Забожко |

Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта

Філіп Кіркоров

Министерство культуры причислило российского певца Филиппа Киркорова к перечню лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Обращение от Службы безопасности Украины в отношении исполнителя из РФ поступило в министерство еще 11 июня.

В ведомстве отмечают, что процедура осуществляется автоматически.

– Согласно действующему законодательству полномочий решать, “зачислять” или “не зачислять” в списки, министерство не имеет, только обнародует перечень и обновляет, – отметили в Минкульте.

Филипп Киркоров стал 201-м в перечне лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Певец на зачисление его в “черный список” пока не отреагировал.

18 июня список лиц, которые не могут посещать Украину, пополнил российский музыкант, фронтмен группы Земляне Сергей Скачков.

28 мая туда зачислили еще семерых человек. Среди них – актер Евгений Александров, актриса Вера Алентова, композитор Игорь Бриль, пианист Яков Окунь, певица Эльвира Тугушева (псевдоним – Elvira T), президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей, основатель кинокомпании Таврида фильм Одиссей Пипия и оператор Фонда Денис Каганец.

Источник: Минкульт

Фото: Филипп Киркоров

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