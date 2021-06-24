Российский продюсер и композитор Максим Фадеев похудел на 127 килограммов. Он сделал это без хирургического и медикаментозного вмешательства.

Фадеев рассказал, что на 127 килограммов он похудел по собственной системе и анонсировал выход своей программы для сброса лишнего веса.

Для разработки программы продюсер привлек специально обученных людей, которые помогли ему ее написать. Она составлена на основе всех записей и наблюдений за тем, как он худел.

— Вот теперь об этом можно говорить. Теперь это не просто слова — это уже наука! Теперь программа для похудения от меня будет подкреплена научными и медицинскими заключениями, — написал Фадеев в Instagram.

Продюсер сказал, что скоро он представит свою программу, которая перевернет представление о многом.

Подписчики Максима оставили множество комплиментов под его публикацией.

Именно вы надоумили меня заняться собой.

Вы большой молодец.

Шикарная форма.

Отличный результат.

Просто другой человек — здоровый, красивый, молодой.

Вы так похорошели. — Пишут пользователи сети.

Летом 2020 года Максим Фадеев удивил своих поклонников, опубликовав снимок, на котором одет в собственные шорты. Однако вместо двух штанин он поместился только в одну.

— Это мои шорты. Минус 100, — подписал Фадеев снимок.

На достигнутом результате продюсер останавливаться не стал.