Российский продюсер и композитор Максим Фадеев похудел на 127 килограммов. Он сделал это без хирургического и медикаментозного вмешательства.
Фадеев рассказал, что на 127 килограммов он похудел по собственной системе и анонсировал выход своей программы для сброса лишнего веса.
Для разработки программы продюсер привлек специально обученных людей, которые помогли ему ее написать. Она составлена на основе всех записей и наблюдений за тем, как он худел.
— Вот теперь об этом можно говорить. Теперь это не просто слова — это уже наука! Теперь программа для похудения от меня будет подкреплена научными и медицинскими заключениями, — написал Фадеев в Instagram.
Продюсер сказал, что скоро он представит свою программу, которая перевернет представление о многом.
Подписчики Максима оставили множество комплиментов под его публикацией.
- Именно вы надоумили меня заняться собой.
- Вы большой молодец.
- Шикарная форма.
- Отличный результат.
- Просто другой человек — здоровый, красивый, молодой.
- Вы так похорошели. — Пишут пользователи сети.
Летом 2020 года Максим Фадеев удивил своих поклонников, опубликовав снимок, на котором одет в собственные шорты. Однако вместо двух штанин он поместился только в одну.
— Это мои шорты. Минус 100, — подписал Фадеев снимок.
На достигнутом результате продюсер останавливаться не стал.
Ранее Фадеев говорил, что его вес был 211 килограммов.