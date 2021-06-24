Обращение Бритни Спирс в суде: Тимберлейк поддержал певицу

Известный артист бывший возлюбленный Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк поддержал певицу в борьбе против ее отца-опекуна.

— После всего, что мы сегодня увидели, мы должны поддержать Бритни в это непростое время. Несмотря на все, что было в прошлом, хорошее и плохое, и не важно, как давно это было. Все, что сейчас с ней происходит – это неправильно, – пишет Джастин.

Он отметил, что никого и никогда нельзя удерживать против их воли.

— Мы с Джесс (Джессикой Бил – женой Джастина– Ред.) посылаем любовь и поддержку Бритни. Надеемся, что суд и ее семья примут правильное решение и дадут ей возможность жить так, как она хочет, – отметил Тимберлейк.

Опекунство над Бритни Спирс

С 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Такое решение принял суд, когда певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами.

Однако, несмотря на такое состояние здоровья, артистка продолжает выпускать песни и давать концерты, зарабатывая миллионы долларов.

23 июня 2021 года Бритни Спирс дала показания по делу об ее опекунстве. Артистка впервые публично призналась, что находится под опекой против своей воли, более того терапия, которую она проходит, лишь вредит здоровью.

39-летняя Спирс попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса.