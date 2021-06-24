Блогер Александр Волошин признался, что ситуация с ребенком и отобранным телефоном была постановкой сначала и до конца.

Мол, так называемое слитое видео сделали ради всеукраинской славы. То есть, таким образом, он просто решил поиграть на чувствах людей.

В начале видео блогер плачется насчет этой ситуации, извиняется перед девочкой и ее мамой. Однако потом прозвучал сигнал Стоп. Снято и Волошин спрашивает у оператора: Нормально сыграл? Далее он пересказал весь свой путь к успеху, назвав себя глубоким. Интересно, что Александр рассказывал о себе в третьем лице.

Затем блогер показал, что ролик постановка, а девочка таки получила телефон.

Однако, итог развода от блогера такой: реклама в СМИ и у блогеров дорогая, а черный пиар помог значительно сэкономить на этом.

Накануне блогер Александр Волошин попал в скандал из-за съемок TikTok-ролика. Он якобы подарил девочке новый iPhone 11, а затем попросил отдать его обратно.

Когда мама девочки отказалась это делать, Волошин предложил ей 2 тыс. грн в обмен на телефон.

Сейчас аккаунты Александра Волошина в социальных сетях были заблокированы.