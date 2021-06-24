Запрещает видеть детей и беременеть: обращение Бритни Спирс в суде против отца

Американская певица Бритни Спирс дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу об ее опекунстве. Артистка впервые публично призналась, что находится под опекой против своей воли, более того терапия, которую она проходит, лишь вредит здоровью.

39-летняя Спирс попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса.

— Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие. Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать, — заявила Бритни.

По словам Спирс, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за которого певица чувствовала себя пьяной.

— Литий — очень, очень сильное и совершенно другое лекарство по сравнению с тем, к чему я привыкла. Вы можете стать умственно отсталым, если примете слишком много, если будете принимать его дольше пяти месяцев, — отметила исполнительница.

Певица добавила, что люди, которые контролируют ее жизнь, не разрешают беременеть. По словам Бритни Спирс, ее заставили поставить внутриматочную спираль.

— Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Но мне сказали, что под опекой я не смогу это сделать, — рассказала Спирс в суде.

Также она добавила, что отец эксплуатирует ее ради денег, так как ей приходится работать каждый день по 10 часов без выходных. После масштабных туров ее ждут концерты в Вегасе или репетиции новых выступлений. Стоит отметить, что Бритни давно не появляется на разного рода премиях и светских мероприятиях, однако расписание ее концертов на официальных страницах постоянно обновляется.

— Если бы я не проводила никаких встреч и не работала с 8.00 до 18.00 вечера, то есть по 10 часов в день, семь дней в неделю, без выходных, я бы не смогла бы видеться со своими детьми или парнем, — подчеркнула Спирс.

Когда Бритни закончила свое выступление, то адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин зачитала в суде краткое заявление от имени своего клиента: Он сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс любит свою дочь и очень по ней скучает.

Опекунство над Бритни Спирс

С 2008 года Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Такое решение принял суд, когда певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами.

Однако, несмотря на такое состояние здоровья, артистка продолжает выпускать песни и давать концерты, зарабатывая миллионы долларов.

Поклонники давно заподозрили неладное. Ведь Бритни часто публикует достаточно неоднозначные посты в Instagram.

Если тебе нужна помощь, надень желтое в следующем видео – как-то такие подписи появились под одним из постов Бритни. И действительно на следующем видео она появилась в желтом.

Певица несколько раз пыталась лишить своего отца опекунства, однако суд не был благосклонным к ней. В марте 2021 года Бритни Спирс снова обратилась в суд.