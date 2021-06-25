Ани Лорак и Maruv застали в объятиях Киркорова на фестивале в России

Известных исполнительниц Ани Лорак и Maruv засняли в объятиях российского артистка Филиппа Киркорова, которому накануне закрыли въезд в Украину.

Снимки опубликовал Киркоров в Instagram, отметив, что это его горячие друзья.

Фото были сделаны на открытии российского музыкального фестиваля ЖАРА.

— ЖАРА и мои горячие друзья! – подписал фото Киркоров.

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К слову, среди друзей Бедросовича значится и Лепс, которому также запрещен въезд в Украину.

Запрет на въезд в Украину Киркорову

23 июня Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта. Певец стал 201-м в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Основной причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.