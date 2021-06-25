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Євгенія Шапоренко |

Даже не прикрывается: Хайди Клум снялась топлес на пляже (18+)

Даже не прикрывается: Хайди Клум снялась топлес на пляже (18+)

Немецкая модель Хайди Клум опубликовала откровенные фото, на которых появилась топлесс. Если на одних снимках она прикрывает грудь руками, а то на других контент исключительно для взрослых.

Фото сделаны во время отдыха на пляже.

Фотографом выступил ее муж, участник группы Tokio Hotel 31-летний Том Каулиц.

В подписи к фото, 48-летняя модель обратилась к известному фотографу Джону  Ранкину и пошутила, что у него появился конкурент.

— По-моему, Том хочет забрать у тебя работу, — написала Хайди.

Интересно, что модель закрыла комментарии под фото.

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Хайди Клум и Том Каулиц – история любви

Пара познакомилась на съемках шоу Топ-модель по-немецки. Спустя время они начали активно появляться вместе, не скрывая свой роман.

Спустя полгода Том и Хайди заявили о помолвке. Через три месяца они зарегистрировали свой брак, но пышное празднование перенесли на лето — 3 августа 2019 года.

Хайди много раз спрашивали насчет разницы в возрасте, однако модель этот вопрос вовсе не беспокоит.

Фото: Хайди Клум

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