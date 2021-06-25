Принц Гарри возвращается в Британию, но без Меган Маркл

Герцог Сассекский, которого все знают, как принца Гарри отправился на родину в Великобританию. Однако полетел он без жены Меган Маркл, которая осталась в Лос-Анджелесе, чтобы ухаживать за двумя детьми.

Скорее всего, Гарри отправился в Британию, чтобы 1 июля присутствовать на открытии статуи его матери принцессы Дианы. Мероприятие состоится в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской в ​​Кенсингтонском дворце, где жила Диана с Чарльзом и сыновьями.

Кстати, это будет первая встреча Гарри со своим братом Уильямом после похорон их дедушки принца Филиппа.

Гарри и Уильям обвинили СМИ в смерти принцессы Дианы

Принц Гарри и Уильям раскритиковали корпорацию BBC за скандальное интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу.

Гарри и Уильям убеждены — именно это интервью испортило отношения в королевской семье, развило у принцессы Дианы паранойю и замкнутость, а также повлияло на ее смерть.

Принцесса Уэльская Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе.