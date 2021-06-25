Принц Гарри возвращается в Британию, но без Меган Маркл

Герцог Сассекский, которого все знают, как принца Гарри отправился на родину в Великобританию. Однако полетел он без жены Меган Маркл, которая осталась в Лос-Анджелесе, чтобы ухаживать за двумя детьми.
Скорее всего, Гарри отправился в Британию, чтобы 1 июля присутствовать на открытии статуи его матери принцессы Дианы. Мероприятие состоится в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской в Кенсингтонском дворце, где жила Диана с Чарльзом и сыновьями.
Кстати, это будет первая встреча Гарри со своим братом Уильямом после похорон их дедушки принца Филиппа.
Гарри и Уильям обвинили СМИ в смерти принцессы Дианы
Принц Гарри и Уильям раскритиковали корпорацию BBC за скандальное интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу.
Гарри и Уильям убеждены — именно это интервью испортило отношения в королевской семье, развило у принцессы Дианы паранойю и замкнутость, а также повлияло на ее смерть.
Принцесса Уэльская Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе.